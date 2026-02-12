Вашингтон
Названы страны, в которых пройдут учения ОДКБ в 2026 году

Учения ОДКБ в 2026 году пройдут в четырех странах.

Источник: Комсомольская правда

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году пройдут на территории Казахстана, России, Таджикистана и Белоруссии. Об этом сообщил начальник штаба объединённого командования организации Анатолий Сердюков.

Отмечается, что в ходе учений ОДКБ будет учитывать опыт проведения специальной военной операции.

В конце января этого года генсек организации Таалатбек Масадыков сообщил о росте нестабильности у границ стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Это вызывает сильную тревогу на фоне продолжающихся конфликтов в мире.