Названы страны, в которых пройдут учения ОДКБ в 2026 году

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году пройдут на территории Казахстана, России, Таджикистана и Белоруссии. Об этом сообщил начальник штаба объединённого командования организации Анатолий Сердюков.
Отмечается, что в ходе учений ОДКБ будет учитывать опыт проведения специальной военной операции.
В конце января этого года генсек организации Таалатбек Масадыков сообщил о росте нестабильности у границ стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Это вызывает сильную тревогу на фоне продолжающихся конфликтов в мире.