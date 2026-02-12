У 1000-коечной больницы во Владивостоке начнут эвакуировать машины

Подъезд к так называемой 1000-коечной больнице — Владивостокской клинической больнице № 2 на улице Русской — хотят подключить к системе мониторинга городской службы эвакуации из‑за хаотичной парковки и пробок на этом участке. В администрации города уточняют, что там уже работают «парконы» и с начала года штрафы получили более 170 водителей, бросающих машины под знаком «Остановка запрещена».
Но даже после установки камер автомобили продолжают занимать обочину. Из-за этого проезжая часть сужается, и на подъезде к больнице регулярно образуются заторы. Особенно остро это ощущают водители автобуса № 40а, который обслуживает маршрут к онкологическому диспансеру.
Руководитель автотранспортной компании «ДВ Транзит» Дмитрий Гриненко говорит, что на этом отрезке автобусам часто не удаётся разъехаться со встречным транспортом. По его словам, машина может простоять здесь в пробке до 40 минут или вообще не добраться до медучреждения. Водители не стремятся выходить на данную линию.
Муниципальную службу эвакуации во Владивостоке создали осенью 2025 года, она работает совместно с Госавтоинспекцией. Инспекторы ГИБДД фиксируют нарушение и передают информацию эвакуатору, после чего автомобиль увозят на городскую спецстоянку на улице Луговой, 50.
Чтобы забрать машину, водитель должен оформить постановление и разрешение в ГАИ, оплатить штраф, а также услуги по перевозке и хранению автомобиля на стоянке.
Власти города рассчитывают, что подключение подъезда к 1000-коечной больнице к системе мониторинга эвакуационной службы разгрузит этот участок и обеспечит проезд общественного и спецтранспорта.