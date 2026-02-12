Еще два детских сада решили объединить в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода планируется объединение двух детских садов. Данное решение закреплено постановлением, опубликованным на официальном портале администрации города.
В рамках реорганизации детский сад № 321, расположенный по адресу улица Просвещенская, 9а, примет в себя учреждения № 76 (Генерала Клюева, 12). Объединенное дошкольное учреждение будет функционировать под номером детского сада № 321.
До 1 июня текущего года необходимо завершить процедуру утверждения акта передачи. После этого будет произведено формирование штатного расписания сотрудников. Функции и полномочия учредителя перейдут к ведению городского департамента образования.
