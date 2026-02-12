В России создали первую программу для борьбы с сезонной аллергией

По словам ученых, во всем мире переходят от календарей к динамическим прогностическим моделям пыления растений, способным учитывать текущую погоду. В основе таких решений лежат глобальные сети мониторинга пыльцы, которые собирают данные с помощью специальных ловушек, ежедневно анализируя концентрацию аллергенов в воздухе разных стран. В России же до сих пор не существовало собственной платформы, построенной на местных данных. Создать ее, скопировав зарубежную модель, невозможно, поскольку в России другая флора и свои уникальные погодные условия. Чужой алгоритм, обученный, например, на данных Северной Америки или Европы, в российских условиях окажется бесполезным. Так ученые разработали первую в России компьютерную модель для борьбы с сезонной аллергией на основе нейросетей, которая учитывает динамику пыления растений и прогноз погоды, чтобы исключить дефицит лекарств в аптеках.