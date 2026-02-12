Путин поздравил академика Дедова с 85-летием

«Ваши фундаментальные труды и исследования, инновационные методики и разработки, всемирно известная научная школа — поистине уникальный вклад в развитие передовых направлений эндокринологии, медицинской науки, отечественного здравоохранения. И конечно, важно, что своим богатым научным и практическим опытом, знаниями, новаторскими идеями и замыслами вы щедро делитесь с молодыми коллегами», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.