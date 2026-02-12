Путин поздравил академика Дедова с 85-летием

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академика РАН Ивана Дедова с 85-летним юбилеем.
«Ваши фундаментальные труды и исследования, инновационные методики и разработки, всемирно известная научная школа — поистине уникальный вклад в развитие передовых направлений эндокринологии, медицинской науки, отечественного здравоохранения. И конечно, важно, что своим богатым научным и практическим опытом, знаниями, новаторскими идеями и замыслами вы щедро делитесь с молодыми коллегами», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что Дедов принадлежит к плеяде настоящих профессионалов и подвижников, посвятивших себя «беззаветному служению избранному делу, людям, Родине».
Путин пожелал академику РАН доброго здоровья, творческой энергии и успехов.
Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года. Российский эндокринолог, академик Российской академии наук (РАН), Герой Труда РФ (2021). Директор-основатель (1988−2018), президент (2018 — н.в.) Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (ныне носит его имя) Минздрава РФ; руководитель Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи (2006−2008); вице-президент (2005−2006), президент (2011−2013) Российской академии медицинских наук; вице-президент РАН (2014−2017).