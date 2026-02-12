Декретные пособия и выплаты по больничным листам увеличили для новосибирцев

Больничные листы также рассчитываются индивидуально. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа, размера зарплаты и равен проценту от среднего заработка за предыдущие два года. Максимальная сумма выплаты за день в 2026 году повысилась до 6 827,40 рублей. Получается, что при стаже от 8 лет максимальный размер пособия в месяц равен 207 553 рубля. Минимальный размер, независимо от стажа, не может быть меньше МРОТ, разделенного на дни месяца нетрудоспособности, то есть в этом году он составляет 27 093 рубля. Минимальный дневной размер выплаты по больничному с учетом районного коэффициента — чуть больше 1 тысячи рублей.