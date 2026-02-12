Декретные пособия и выплаты по больничным листам увеличили для новосибирцев

В Новосибирской области в 2026 году увеличили размеры пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей, а также выплаты по больничным листам. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.
Стоит отметить, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка за два года, которые предшествовали годы выхода в декрет. Максимальный размер этого пособия за 140 дней декретного отпуска в Новосибирской области достиг 955 836 рублей, минимальный составляет 149 642 рублей. Выплата перечисляется единовременно.
Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40 процентов от среднего заработка за последние два года. Максимальная сумма пособия составляет 83 тысячи рублей, минимальная — 12,8 тысячи рублей. Выплата приходит до того момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года, даже если родитель досрочно выйдет из отпуска.
Больничные листы также рассчитываются индивидуально. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа, размера зарплаты и равен проценту от среднего заработка за предыдущие два года. Максимальная сумма выплаты за день в 2026 году повысилась до 6 827,40 рублей. Получается, что при стаже от 8 лет максимальный размер пособия в месяц равен 207 553 рубля. Минимальный размер, независимо от стажа, не может быть меньше МРОТ, разделенного на дни месяца нетрудоспособности, то есть в этом году он составляет 27 093 рубля. Минимальный дневной размер выплаты по больничному с учетом районного коэффициента — чуть больше 1 тысячи рублей.