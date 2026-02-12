Кто из популярных каналов ушел в MAX

В связи с замедлением «Телеграма» многие известные личности и паблики Приморья стали активнее создавать контент в MAX. Например, больницы, ведомства и министерства все уже имеют свой канал и публикуют актуальные новости именно в MAX. Канал Олега Николаевича Кожемяко уже имеет 8840 подписчиков MAX, хотя в «Телеграме» его контент просматривали почти 62 тысячи человек. У Министерства культуры Приморья почти одна треть подписчиков ушла в новый мессенджер — 734 человека смотрят контент именно там. Хотя подписчиков в «Телеграме» — 3191 человек.