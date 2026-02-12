Кто из популярных каналов ушел в MAX

Год назад «Телеграм» казался неуязвимым. Через него работали министерства, в нем сидели мэры, губернаторы вели прямые эфиры, а пресс-службы выпускали пресс-релизы. Сегодня картина иная.
В связи с замедлением «Телеграма» многие известные личности и паблики Приморья стали активнее создавать контент в MAX. Например, больницы, ведомства и министерства все уже имеют свой канал и публикуют актуальные новости именно в MAX. Канал Олега Николаевича Кожемяко уже имеет 8840 подписчиков MAX, хотя в «Телеграме» его контент просматривали почти 62 тысячи человек. У Министерства культуры Приморья почти одна треть подписчиков ушла в новый мессенджер — 734 человека смотрят контент именно там. Хотя подписчиков в «Телеграме» — 3191 человек.
Самое показательное решение приняли в МЧС Приморского края. Ведомство, чья работа зависит от скорости оповещения, больше не публикует оперативные сводки в «Телеграме». Только анонсы, ссылки, сам текст — в MAX. У них 1/7 аудитории перешла за контентом в MAX из «Телеграма».
Кроме ведомств и губернатора в MAX перешли и некоторые новостные паблики. Например, новостной паблик «Город В» уже активно публикует контент с 21 декабря 2025 года. Из 26 295 подписчиков в «Телеграме» в MAX перешло 1166 человек.
При этом есть те, кто остался по ту сторону и не стал создавать аккаунт и публиковать контент в MAX. Например, «Svodka25», «Новости Приморья», «AmurMash», «Случилось в Приморье», «DPS VL» и многие другие.
Что не так с «Телеграмом»?
Формальные претензии Роскомнадзора известны: мессенджер стал «основным голосовым сервисом для обмана и вымогательства», отказывается блокировать анонимные каналы, не сотрудничает с властями в вопросе пресечения преступлений.
Обычный человек не видит анонимные каналы с наркотиками. Он видит, что упала скорость, что видео не грузится. Он не думает о кибербезопасности. Он думает, что опять что-то с интернетом, и уходит в тот мессенджер, где все работает быстрее. Но не в таком количестве, как хотелось бы авторам каналов.
MAX — новый центр притяжения.
Больницы публикуют графики приема. Ведомства — правовые акты. Министерства — итоги совещаний. Все это раньше делали в «Телеграме». Теперь дублируют, а затем постепенно смещают фокус на MAX.