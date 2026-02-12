Москвичей предупредили о сильной гололедице

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Местами сильная гололедица возможна в Москве в воскресенье после замерзания осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик предупредила о том, что днем в пятницу в Москве начнутся осадки в виде дождя, чередующегося с мокрым снегом.
«Гололедица, местами сильная, будет возможна именно 15 числа, когда выпавшие накануне и в жидкой фазе, и в фазе мокрого снега осадки будут замерзать. В течение дня 15 числа будет образовываться гололедица, которая может быть к вечеру довольно сильной», — рассказала Позднякова.
Она подчеркнула, что такое явление представляет опасность.