Перевозчик отказался от маршрута 43, оставив ОбьГЭС без транспорта

В Новосибирске приостановлено движение по маршруту № 43. Перевозчик ООО «ПежоСервис» прекратил работу, не став продлевать договор с мэрией. В связи с этим жители ОбьГЭСа, особенно с конечных остановок, испытывают трудности с выездом в час пик. Сообщает НГС, ситуацию прокомментировали в городском департаменте транспорта и диспетчерской компании-перевозчика.
«Сегодня на Ветлужкой было очень много народу, кто не смог влезть в автобус. Автобусы не способны всех вовремя вывезти с ОбьГЭСа в час пик», — рассказала читательница, поделившись проблемой с изданием.
В департаменте транспорта мэрии Новосибирска подтвердили, что перевозка по маршруту № 43 приостановлена в связи с отказом перевозчика от дальнейшей работы.
«В настоящее время департаментом транспорта проводится привлечение новых перевозчиков. Объявление о проведении конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по указанному маршруту опубликовано в открытом доступе на официальном портале мэрии города Новосибирска», — сообщили в пресс-службе департамента.
В диспетчерской ООО «ПежоСервис» пояснили, что у компании закончился договор с мэрией, и планов на его продление в настоящее время нет.
