Перевозчик отказался от маршрута 43, оставив ОбьГЭС без транспорта

В Новосибирске приостановлено движение по маршруту № 43. Перевозчик ООО «ПежоСервис» прекратил работу, не став продлевать договор с мэрией. В связи с этим жители ОбьГЭСа, особенно с конечных остановок, испытывают трудности с выездом в час пик. Сообщает НГС, ситуацию прокомментировали в городском департаменте транспорта и диспетчерской компании-перевозчика.