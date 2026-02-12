Скончался уважаемый омский краевед и публицист Саньков

На 85-м году жизни скончался известный омский краевед и публицист Михаил Саньков, сообщается в четверг, 12 февраля 2026 года, в социальных сетях Саргатского историко-краеведческого музея.
Озвучено, что трудовой путь уроженца Саргатского района стартовал на промышленных предприятиях, включая шинный завод и завод СК. Однако в 1970 году в биографии Михаила Санькова открылась новая глава: он стал учителем истории, а впоследствии возглавил школу в Муромцевском районе Омской области. Уточняется, что в общей сложности на педагогическом поприще он трудился порядка 17 лет.
В свою очередь, краеведение вошло в жизнь Михаила Санькова в том числе с должностью заведующего музеем Марьяновской средней школы № 3. Его первая публицистическая статья датирована 1986 годом, материал посвящен сибирскому казачеству, после чего он получил предложение возглавить создаваемый так называемый «общественный музей» в том же Марьяновском районе.
«С 18 февраля 1995 года филиал стал самостоятельным районным музеем, а его бессменным директором оставался Михаил Иванович. Он же являлся и инициатором создания музея под открытым небом. И к столетию поселка, в 1994 году, на территории музея был открыт единственный в области комплекс под открытым небом по истории железнодорожного транспорта», — отмечается в публикации.
Помимо статей, число которых, по приведенным данным, достигло 180, из-под пера краеведа вышла серия книг по истории родного края, включая «Марьяновский меридиан» в 1994 году и «Из истории культуры Марьяновского района» в 2007-м.
С 2010 года Михаил Саньков носил звание «Почетный гражданин Марьяновского района», а в 2016-м году представлен к медали С. И. Манякина.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Михаила Ивановича Санькова.