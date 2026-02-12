Скончался уважаемый омский краевед и публицист Саньков

«С 18 февраля 1995 года филиал стал самостоятельным районным музеем, а его бессменным директором оставался Михаил Иванович. Он же являлся и инициатором создания музея под открытым небом. И к столетию поселка, в 1994 году, на территории музея был открыт единственный в области комплекс под открытым небом по истории железнодорожного транспорта», — отмечается в публикации.