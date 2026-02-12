96 из почти 300 конфискованных машин передали Минобороны из Ростовской области

В Ростовской области у водителей, которых поймали на пьяном вождении, конфисковали почти 300 автомобилей, часть из этих машин затем передали военным. Итоги 2025 года озвучили на заседании коллегии в ГУФССП России по донскому региону.
— Общее количество конфискованных автомобилей у должников за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения составило 292 единицы, из них 96 транспортных средств передали в Минобороны РФ для нужд специальной операции, 118 обращено в доход государства, — сообщили по итогам года.
Добавим, конфискованные средства передвижения на нужды СВО отправляют и другие ведомства. Например, ранее военным передали Форд Мондео («Ford Mondeo») и лодку, изъятые по решению суда.
