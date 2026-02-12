Особая опасность подстерегает рыбаков в Амурском заливе

Трещина толщиной около 50 сантиметров была замечена вчера возле полуострова Песчаный со стороны Северной, недалеко от проезда. Такие разломы могут то сужаться, то увеличиваться (естественный процесс под влиянием перепадов температур, течений и ветра). Они могут быть замаскированы снегом или быть очень тонкими, что представляет опасность для людей на льду.
Недавно спасательную операцию для рыбаков-подлёдников пришлось разворачивать на Сахалине: в районе села Стародубское примерно в километре от берега такой живой трещиной отрезало от берега 50 рыбаков. Спасателям пришлось возвращать их обратно на судне на воздушной подушке.
Трещина у берегов Песчаного может увеличиваться из-за поднявшегося юго-восточного ветра и дальнейшего потепления. Завтра в южной половине Приморья повсеместно оттепели, в наиболее тёплых районах до +9 °C.
В этом сезоне в Амурском заливе утонуло уже семь автомобилей, на озере Ханка погибли два человека, утонувшие в салоне автомобиля в декабре. В селе Яковлевка 7 февраля 11-летний ребёнок утонул в местном водоёме, провалившись в полынью, хотя у берегов были установлены таблички, предупреждающие, что на лёд в этом месте выходить нельзя.
С потеплением муниципалитеты массово введут запрет выхода на лёд, а выезд на замёрзшую акваторию запрещён постоянно. Запрет и работа административных комиссий любителей зимней рыбалки, к сожалению, не останавливает.
Спасатели Приморья предупреждают, что с наступлением периода ослабления льда им приходится выезжать на спасение безалаберных граждан чуть ли не ежедневно, но не всегда команда может успеть добраться до места ЧП.