Особая опасность подстерегает рыбаков в Амурском заливе

Трещина толщиной около 50 сантиметров была замечена вчера возле полуострова Песчаный со стороны Северной, недалеко от проезда. Такие разломы могут то сужаться, то увеличиваться (естественный процесс под влиянием перепадов температур, течений и ветра). Они могут быть замаскированы снегом или быть очень тонкими, что представляет опасность для людей на льду.