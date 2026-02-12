В Краснодарском крае ввели ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми

В течение года налоговая ставка составляет 13%, однако по итогам года она пересчитывается на 6%, и разница возвращается семье. Например, если при доходе 45 000 рублей в месяц налог за год был 70 200 рублей, то при сниженной ставке он составит 32 400 рублей, поскольку будет возвращена разница в размере 37 800 рублей.