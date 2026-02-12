В Краснодарском крае ввели ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми

С 2026 года в Краснодарском крае семьи с детьми смогут получать новую социальную поддержку — ежегодную выплату. Суть этой меры заключается в том, что государство возвращает родителям 7% из 13% НДФЛ, уплаченного за прошлый год. Таким образом, работающие родители смогут вернуть часть налога и потратить ее на нужды семьи.
Право на выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Условиями для получения являются официальное трудоустройство, отсутствие долгов по алиментам, соответствие доходов и имущественного положения установленным нормам (среднедушевой доход семьи не превышает 25 536 рублей), а также проживание на территории России.
В течение года налоговая ставка составляет 13%, однако по итогам года она пересчитывается на 6%, и разница возвращается семье. Например, если при доходе 45 000 рублей в месяц налог за год был 70 200 рублей, то при сниженной ставке он составит 32 400 рублей, поскольку будет возвращена разница в размере 37 800 рублей.
Подать заявление на выплату можно с 1 июня по 1 октября года, следующего за тем, за который исчислен НДФЛ, через портал Госуслуг, а также лично в МФЦ или в клиентских службах Отделения Соцфонда России по Краснодарскому краю.
Для обработки часть данных запрашивается автоматически, а некоторые документы нужно предоставить самостоятельно. Выплата осуществляется один раз в год, за подтверждением права надо обращаться ежегодно.
В случае возникновения вопросов можно позвонить по бесплатному номеру 8 (800)100−00−01.