В Приморье задержаны коммерсанты за мошенничество с томографами

После этого представители ООО «ВладМедтехника» организовали для себя закупку и монтаж двух томографов на 16 срезов. Эти аппараты не позволяли полноценно обследовать сердце в рамках заявленной программы. Тем не менее по итогам аукциона минздрав заключил с АО «ВладМедтехника» контракт на 61,43 млн рублей на поставку этих аппаратов в КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» и КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1».