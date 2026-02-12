В Приморье задержаны коммерсанты за мошенничество с томографами

Коммерсантов, которые поставили в больницы Артема и Арсеньева томографы, не подходящие под условия госконтракта, задержали в Приморье по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от сделки оценили более чем в 15 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили ИА PrimaMedia в правоохранительных органах.
По данным информационного агентства, аппараты должны были использовать для обследования сердца и мозга, но из‑за характеристик они не могли обеспечить нужный уровень кардиологических исследований сердца. Следствие утверждает, что поставщики об этом знали.
По версии силовиков, схему начали воплощать в 2021 году, когда краевой минздрав готовил закупку двух томографов для рентгеновской компьютерной томографии. Сотрудники аффилированных между собой компаний ООО «ВладМедтехника», АО «Медтехника 1» и неустановленные участники заранее договорились использовать эту закупку, чтобы вывести бюджетные деньги.
АО «Медтехника 1» направило в министерство коммерческое предложение с завышенной начальной максимальной ценой контракта. Расчетную стоимость каждого аппарата увеличили примерно на 7,9 млн рублей. Правоохранители при этом указывают, что для региональной программы сложных кардиологических исследований требовались томографы с разрешением от 64 срезов. Участники схемы ориентировались на более простое оборудование.
После этого представители ООО «ВладМедтехника» организовали для себя закупку и монтаж двух томографов на 16 срезов. Эти аппараты не позволяли полноценно обследовать сердце в рамках заявленной программы. Тем не менее по итогам аукциона минздрав заключил с АО «ВладМедтехника» контракт на 61,43 млн рублей на поставку этих аппаратов в КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» и КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1».
В больницах оборудование приняли как положено, сотрудники, не подозревая о нарушениях, подписали акты приемки томографов. Позже следователи усмотрели в действиях участников сделки признаки мошенничества, совершенного организованной группой, и завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас в деле фигурируют коммерсанты, которых задержали силовики.