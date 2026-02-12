Мишустин поздравил академика Дедова с юбилеем

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академика РАН Ивана Дедова с 85-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
«Выдающийся ученый, врач, автор научных публикаций и монографий, талантливый организатор здравоохранения, вы посвятили свою жизнь развитию отечественной медицины, внесли неоценимый вклад в становление эндокринологической и диабетологической службы страны, укрепление ее научного и клинического потенциала, подготовку высококвалифицированных специалистов», — говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что под руководством Дедова НМИЦ эндокринологии стал одним из ведущих научно-клинических центров России, в котором проводятся масштабные исследования, внедряются передовые технологии. Кроме того, разработанные академиком современные методы диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний получили широкое признание, в том числе за рубежом, и интегрированы в лечебную практику. «Они позволяют сохранять здоровье миллионам пациентов, улучшать качество жизни», — добавил он.
Премьер пожелал академику РАН крепкого здоровья, благополучия и всего самого хорошего.
Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года. Российский эндокринолог, академик Российской академии наук (РАН), Герой Труда РФ (2021). Директор-основатель (1988−2018), президент (2018 — н. в.) Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (ныне носит его имя) Минздрава РФ; руководитель Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи (2006−2008); вице-президент (2005−2006), президент (2011−2013) Российской академии медицинских наук; вице-президент РАН (2014−2017).