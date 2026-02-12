Мишустин поздравил академика Дедова с юбилеем

Мишустин отметил, что под руководством Дедова НМИЦ эндокринологии стал одним из ведущих научно-клинических центров России, в котором проводятся масштабные исследования, внедряются передовые технологии. Кроме того, разработанные академиком современные методы диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний получили широкое признание, в том числе за рубежом, и интегрированы в лечебную практику. «Они позволяют сохранять здоровье миллионам пациентов, улучшать качество жизни», — добавил он.