Белорусы потратили меньше, чем стоит минская однушка, купив аж 2000 домов — вот как это вышло

Белорусы потратили меньше цены минской однушки, купив аж 2000 домов — вот как. Подробности озвучил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер, пишет БелТА.
Замглавы Госкомитета по имуществу отметил, что в стране за 2025 год в хозяйственный оборот было вовлечено 7000 пустующих жилых домов:
— Из них 2 тысячи проданы в том числе за 1 базовую величину (в 2025 году одна базовая величина составляла 42 рублей, это значит за 2000 домов белорусы отдали 84 000 рублей. — Ред.).
Кстати, в Минске в 2026 году стоимость однокомнатной квартиры в среднем оценивается специалистами в 60 — 80 тысяч долларов в рублевом эквиваленте (подробнее мы писали здесь).
Кстати, правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси.
Ранее Нацбанк раскрыл, что белорусы стали делать с деньгами.