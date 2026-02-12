Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы потратили меньше, чем стоит минская однушка, купив аж 2000 домов — вот как это вышло

Белорусы потратили меньше цены минской однушки, купив аж 2000 домов — вот как.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы потратили меньше цены минской однушки, купив аж 2000 домов — вот как. Подробности озвучил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер, пишет БелТА.

Замглавы Госкомитета по имуществу отметил, что в стране за 2025 год в хозяйственный оборот было вовлечено 7000 пустующих жилых домов:

— Из них 2 тысячи проданы в том числе за 1 базовую величину (в 2025 году одна базовая величина составляла 42 рублей, это значит за 2000 домов белорусы отдали 84 000 рублей. — Ред.).

Кстати, в Минске в 2026 году стоимость однокомнатной квартиры в среднем оценивается специалистами в 60 — 80 тысяч долларов в рублевом эквиваленте (подробнее мы писали здесь).

Кстати, правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси.

Ранее Нацбанк раскрыл, что белорусы стали делать с деньгами.