Храм Александра Невского восстановят в Новой Ладоге

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий благословил восстановление церкви Александра Невского в Новой Ладоге. Храм на Старом канале больше ста лет простоял в запустении и потерял исторический облик.
Церковь построили в 1871 году при тюремном замке. Проект создал губернский архитектор Александр Мусселиус. Это была каменная шатровая церковь со светлым двухъярусным иконостасом. После революции ее закрыли и перестроили. Здесь успели поработать школа для глухонемых, вечерняя школа, мастерские и даже яхт-клуб. Сегодня о храме напоминает только алтарный выступ восточной стены.
— Место имеет особую духовную историю. По преданию, именно здесь останавливался Петр I, когда вез мощи Александра Невского из Владимира в Петербург. Это единственная точка на всем пути, где ковчег переночевал в дороге. Позже на этом месте разбили часовню, а потом построили храм, — рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Суворов».
За восстановление взялся благотворительный фонд. Сначала территорию расчистят и уберут незаконные постройки, затем начнут проектирование. Храм обещают восстановить в том виде, в каком он существовал в прошлом веке, с бережным отношением к сохранившимся деталям.