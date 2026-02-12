Храм Александра Невского восстановят в Новой Ладоге

— Место имеет особую духовную историю. По преданию, именно здесь останавливался Петр I, когда вез мощи Александра Невского из Владимира в Петербург. Это единственная точка на всем пути, где ковчег переночевал в дороге. Позже на этом месте разбили часовню, а потом построили храм, — рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Суворов».