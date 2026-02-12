Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе заменят трамвайные пути на улицах Зорге и Мингажева

В текущем году власти города запланировали капитальный ремонт улиц Мингажева и Зорге, включая полную замену трамвайных путей. Об этом сообщили в УСРДИС Уфы.

Источник: пресс-служба / администрация Уфы

При этом реконструкция шпально-рельсовой системы начнётся с улицы Аксакова, ожидается подтверждение финансирования, сказал руководитель управления Константин Паппе. Проекты участков протяжённостью 8 км по улицам Свердлова, Аксакова и Революционная получили одобрение госэкспертизы.

Как сообщалось ранее, в 2025 году республиканский бюджет выделил на реконструкцию трамвайных путей в южной части Уфы 200 млн руб.

Сейчас единственным отвечающим современным стандартам участком являются 0,5 км по ул. Зорге — здесь рельсы уложены на резиновые вкладки, уменьшающие шум и повышающие плавность движения. По такому же принципу предполагается обновить всю систему.