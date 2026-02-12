В Уфе заменят трамвайные пути на улицах Зорге и Мингажева

При этом реконструкция шпально-рельсовой системы начнётся с улицы Аксакова, ожидается подтверждение финансирования, сказал руководитель управления Константин Паппе. Проекты участков протяжённостью 8 км по улицам Свердлова, Аксакова и Революционная получили одобрение госэкспертизы.
Как сообщалось ранее, в 2025 году республиканский бюджет выделил на реконструкцию трамвайных путей в южной части Уфы 200 млн руб.
Сейчас единственным отвечающим современным стандартам участком являются 0,5 км по ул. Зорге — здесь рельсы уложены на резиновые вкладки, уменьшающие шум и повышающие плавность движения. По такому же принципу предполагается обновить всю систему.