Более 2,1 миллиона рыб промаркировали в Иркутской области

Согласно правилам, для массового учета используются информационные табло, а для поштучного — микрочипы, кольца или специальные надрезы тканей. Помимо этого, владельцы хозяйств должны регулярной диагностировать и проводить профилактику заболеваний у рыб. Регистрация в федеральной системе проводится государственными ветеринарами бесплатно. Данные должны быть внесены в базу не позднее 10 дней с момента маркировки.