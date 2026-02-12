Более 2,1 миллиона рыб промаркировали в Иркутской области

В Иркутской области промаркировали более 2,1 миллиона рыб. К марту 2026 года все рыбоводные хозяйства региона обязаны завершить эту процедуру. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, под исключение попадают только личные подсобные хозяйства.
— Рыба, которую разводят и выращивают в искусственно созданной среде обитания, подлежит маркированию не позднее 60 календарных дней после дня выведения, — пояснил заместитель руководителя областной службы ветеринарии Иван Лобыцин.
Согласно правилам, для массового учета используются информационные табло, а для поштучного — микрочипы, кольца или специальные надрезы тканей. Помимо этого, владельцы хозяйств должны регулярной диагностировать и проводить профилактику заболеваний у рыб. Регистрация в федеральной системе проводится государственными ветеринарами бесплатно. Данные должны быть внесены в базу не позднее 10 дней с момента маркировки.
