Афера на сотни тысяч рублей: главу нефтяной компании осудят за липовые документы

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в 2022—2024 годах обвиняемый вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения, искусственно завышая объемы труда подчиненных. На основании этих данных сотрудникам необоснованно начислялась завышенная заработная плата. Руководитель требовал передавать ему разницу между фактической и завышенной суммой. Таким образом от четверых работников он получил более 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.