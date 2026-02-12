Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Афера на сотни тысяч рублей: главу нефтяной компании осудят за липовые документы

В Уфе главу нефтяной компании осудят за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, занимавшего руководящую должность в нефтяной компаний. Он обвиняется в мошенничестве и подделке официальных документов.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в 2022—2024 годах обвиняемый вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения, искусственно завышая объемы труда подчиненных. На основании этих данных сотрудникам необоснованно начислялась завышенная заработная плата. Руководитель требовал передавать ему разницу между фактической и завышенной суммой. Таким образом от четверых работников он получил более 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.