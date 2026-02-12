Теплый февраль прогнозируют синоптики в Самарской области

С 15 февраля в Самарской области начнется оттепель, днем температура воздуха местами может составить 0 градусов, а вот по ночам будет сохраняться небольшой минус. Судя по прогнозам, сильных морозов в ближайшее время не предвидится, а там и весна не за горами.