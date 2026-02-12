Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по помощи ветеранам СВО при трудоустройстве.
«Утвердить единые рекомендации по трудовой адаптации, социальному сопровождению и профессиональному развитию ветеранов боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции», — говорится в перечне на сайте Кремля.
Этой задачей займется правительство при участии Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Нацсовета при президенте по профессиональным квалификациям и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Срок исполнения — 1 июля, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Другие поручения президента:
— подготовить специалистов, которые разработают проекты для обеспечения технологического лидерства России;
— до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования до 2036 года;
— до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян;
— до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и соцсферы до 2036-го.
Путин отдал эти поручения итогам заседания Госcовета по вопросам подготовки кадров для экономики от 25 декабря прошлого года.