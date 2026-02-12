Вашингтон
Омичей предупредили о новой схеме мошенников

Специалисты призывают омичей не переходить по сомнительным ссылкам.

Источник: Freepik

Жителям Омска начали поступать фальшивые сообщения о переплате за тепло. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, чтобы вернуть деньги, но на самом деле крадут средства с банковских карт или получают доступ к личным кабинетам на «Госуслугах».

В ресурсоснабжающей организации пояснили: никаких рассылок о перерасчете компания не ведет. Если год был теплее обычного и в доме есть счётчики, перерасчет делают автоматически. Увидеть его можно будет уже в мартовских квитанциях либо в личном кабинете.

Специалисты призывают омичей не переходить по сомнительным ссылкам. При любых сомнениях лучше обратиться в свою управляющую компанию или полицию.

Ранее мы сообщали, что омич лишился более 800 тысяч рублей, доверившись псевдоинвестору.