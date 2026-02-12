Во сколько казахстанцам обойдётся бриллиант из праха близкого человека

Идея звучит почти провокационно. Вместо мемориального комплекса — камень размером около 1 карата. Вместо ограды — оправка кольца или кулон на цепочке. Не памятник на кладбище, а предмет, который можно держать в руке. Или носить как украшение на любой части тела. А потом оставить в наследство детям.