Снесут ли памятник казахскому поэту в Киеве? Украина дала ответ

Украинский институт национальной памяти (УИНП) разъяснил, подпадает ли монумент под действие закона о деколонизации и запрете пропаганды российской имперской политики, передает DKNews.kz.
Поводом стало обращение главы казахстанского общественного объединения «Демос» Турарбека Кусаинова. Ранее он призвал снести памятник и переименовать улицу Жамбыла Жабаева в украинской столице. Ответ на это обращение дал председатель УИНП Александр Алферов. Текст письма оказался в распоряжении телеграм-канала «Украина — Центральная Азия».
Что сказал Институт национальной памяти.
По словам Александра Алферова, увековечение памяти Жамбыла Жабаева в Киеве не связано с оправданием коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики.
Алферов напомнил, что Жамбыл Жабаев (1846−1945) — казахский акын, народный поэт и певец, лауреат Сталинской премии 1941 года. Он начал играть на домбре с 12 лет, изучал историю и фольклор своего народа и стал известен задолго до Октябрьского переворота 1917 года, исполняя произведения в жанре толгау.
Вместе с тем председатель УИНП отметил:
«После установления советской власти на территории Казахстана творчество самого уважаемого акина было использовано советской пропагандой: его песни, воспевавшие советскую жизнь (“Гимн Октябрю” (1936), “Моя Родина” (1936), “Ленин и Сталин” (1936), “Великий Сталинский закон” (1936) и др.), коммунистической властью пропагандировались и прославлялись».
Однако Институт не нашел подтверждений того, что Жамбыл Жабаев участвовал или содействовал реализации российской имперской политики. Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики» трактует такую политику как систему мероприятий, направленных на порабощение, эксплуатацию и ассимиляцию украинского народа.
С точки зрения Института, Жамбыл Жабаев не способствовал колонизации украинцев и не подпадает под критерии, указанные в законе.
Более того, Александр Алферов подчеркнул культурный аспект наследия поэта:
«Увековечение казахского акина Жамбыла Жабаева в независимой Украине путем наименования его именем объекта топонимики и установления в его честь памятника в украинской столице не может быть связано с глорификацией и оправданием коммунистического тоталитарного режима и/или российской имперской политики в понимании Закона, а указанные объекты не относятся к символике российской имперской политики и символике коммунистического тоталитарного режима, а представляют культурные связи и традиции добрых межнациональных отношений между Украинским и Казахским народами».
Также отмечается, что Жамбыл посвящал ряд произведений Украине, а его стихи переводили украинские поэты Павло Тычина, Мыкола Бажан и другие.
Почему этот вопрос стал чувствительным.
Украинский институт национальной памяти — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Он отвечает за реализацию государственной политики в сфере национальной памяти и разъясняет спорные вопросы, связанные с законом о деколонизации.
В последние годы в Украине активно пересматривается топонимика и демонтируются памятники, связанные с российской имперской и советской историей. Весной 2024 года УИНП пришел к выводу, что писатель Михаил Булгаков был украинофобом и имперцем по мировоззрению. Позднее Киевский городской совет проголосовал за демонтаж его памятника.
Именно на фоне этих процессов и возник вопрос о Жамбыле Жабаеве.
Что это значит для Казахстана и Украины.
Решение УИНП фактически означает, что памятник и улица имени Жамбыла Жабаева в Киеве не рассматриваются как символы российской имперской политики или коммунистического режима.
Таким образом, речь идет не только о конкретном монументе, но и о принципиальном подходе: культурные связи между народами и исторические фигуры оцениваются через призму их личного вклада, а не исключительно через контекст эпохи.
В условиях сложной исторической переоценки такой вывод становится важным сигналом — как для украинского общества, так и для Казахстана.