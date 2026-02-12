Вашингтон
«Красивая пара»: Камшат Жолдыбаева и Газрет Ержанов показались в стильных образах

Камшат Жолдыбаева, певица и экс-солистка «КешYOU», сняла видео с мужем, актером Газретом Ержановым. Супруги продемонстрировали стильные образы, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Супруги Камшат и Газрет выложили новое видео в Instagram. В начале ролика они показаны в домашней одежде, затем собираются вместе. После этого демонстрируют стильные образы для выхода на улицу.

Камшат выбрала для прогулки черные лосины, светлую кофту и широкое темное пальто. Она дополнила образ кожаными сапогами, белой шапкой в виде папахи и сумочкой. Газрет надел темную водолазку, светлые штаны, черную обувь, длинное пальто и шарф.

Певица спросила своих подписчиков: «Куда вы нас такими отправите?» Фанаты предложили сходить в атмосферное место, выпить кофе, посмотреть фильм или заняться шопингом. Они отметили, что пара выглядит прекрасно и не создает лишних сенсаций.

Зрители также пожелали супругам счастья и выразили радость при виде их. Видео получило множество положительных комментариев и комплиментов от фанатов.