У уфимки выявили врожденное сужение аорты: ее жизнь была в опасности

Врачи Республиканского кардиоцентра в Уфе провели сложное двухэтапное хирургическое вмешательство 58-летней пациентке с критическим заболеванием сосудов. Подробности рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.
Женщина долгое время страдала тяжелой гипертонией. Несмотря на регулярный прием препаратов, ее артериальное давление достигало 300 мм рт. ст., что создавало прямую угрозу жизни. В ходе обследования врачи диагностировали врожденное сужение аорты — коарктацию.
Основной сосуд, отвечающий за кровоснабжение всего организма, был значительно сужен, что препятствовало нормальному кровотоку к нижней части тела и левой руке и заставляло сердечно-сосудистую систему работать на пределе возможностей.
Медики применили двухэтапную тактику лечения. На первом хирурги восстановили кровоток в левой руке: исчезли признаки ишемии, появился пульс, давление на обеих руках выровнялось. На втором этапе была проведена основная операция: специалисты создали новый путь для крови в обход суженного участка аорты, полностью восстановив нормальное кровоснабжение.
После операции состояние пациентки кардинально улучшилось. Артериальное давление стабилизировалось на уровне 120−140 мм рт. ст., сердечная деятельность нормализовалась. Проведенное лечение не только устранило первопричину гипертонии, но и многократно снизило риски инсульта, разрыва аорты и сердечной недостаточности.
