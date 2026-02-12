В Ростове футбольную команду на электроколясках пополнил раненый боец из Конго. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в клубе «Донские ястребы».
Глоди Мавана приехал в Россию из Конго, чтобы учиться и работать. В свободное время играл в футбольном клубе «Ольгинская» в Аксайском районе. В 2024 году африканец подписал контракт с минобороны и отправлися в зону СВО.
Во время боевого задания вместе со своей группой Глоди попал под обстрел. Когда пытался спасти раненого товарища, наступил на лепесток и потерял ногу. После этого лечился в Бахмуте, Ростове и Калининграде. В ожидании протеза житель Конго вступил в футбольный клуб на электроколясках. Его организовали в донском регионе родители детей с поражением опорно двигательного аппарата. Позже в команду стали принимать и взрослых инвалидов, в том числе участников спецоперации.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.