В Ростове футбольную команду на электроколясках пополнил раненый боец из Конго

Во время боевого задания вместе со своей группой Глоди попал под обстрел. Когда пытался спасти раненого товарища, наступил на лепесток и потерял ногу. После этого лечился в Бахмуте, Ростове и Калининграде. В ожидании протеза житель Конго вступил в футбольный клуб на электроколясках. Его организовали в донском регионе родители детей с поражением опорно двигательного аппарата. Позже в команду стали принимать и взрослых инвалидов, в том числе участников спецоперации.