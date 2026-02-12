Вашингтон
Среднее профессиональное образование могут переименовать

Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании среднего профобразования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование».

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.

«Правительству РФ… рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования “среднее профессиональное образование”, — следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.