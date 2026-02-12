Путин поручил распространить в регионах практики поддержки целевиков

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению “Кадры” обобщить региональный опыт предоставления гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, мер поддержки в период обучения, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер», — говорится в тексте поручения.