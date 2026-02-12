Вашингтон
Путин поручил распространить в регионах практики поддержки целевиков

Путин поручил распространить в регионах лучшие практики поддержки целевиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах РФ лучшие практики поддержки учащихся-целевиков.

Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению “Кадры” обобщить региональный опыт предоставления гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, мер поддержки в период обучения, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер», — говорится в тексте поручения.

Срок предоставления доклада — до 1 августа 2026 года.