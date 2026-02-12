Уколы и БАДы для похудения назвали маркетингом в Минздраве

В соцсетях и мессенджерах все активнее рекламируют «волшебные» инъекции для похудения и препараты, которые обещают быстрый результат без диет и спорта. Однако врачи предупреждают: за красивыми обещаниями часто скрываются серьезные риски для здоровья.
Уколы для похудения работают не для всех.
Главный внештатный эндокринолог Минздрава Казахстана Лаура Даньярова пояснила, насколько популярные препараты действительно помогают снижать вес.
«Агонисты рецепторов ГПП-1 (например, Оземпик и другие препараты данного класса) зарегистрированы в РК как лекарственные средства для лечения сахарного диабета 2-го типа и терапии ожирения, только при наличии соответствующих клинических показаний и под наблюдением врача. В клинических исследованиях эти препараты показали эффективность в отношении снижения массы тела, при этом эффект усиливается в сочетании с модификацией образа жизни. Однако использование препарата вне зарегистрированных показаний не допустимо и выходит за пределы медицинских рекомендаций», — сообщила Лаура Даньярова.
То есть речь идет не о «быстром похудении для всех», а о рецептурной терапии, которая назначается по медицинским показаниям.
Самолечение может закончиться госпитализацией.
Отвечая на вопрос о рисках самостоятельного применения, специалист подчеркнула, что побочные эффекты могут быть серьезными.
«Самостоятельное применение препаратов типа “Оземпика” без назначения врача может привести к развитию побочных эффектов и осложнений, таких как выраженная тошнота, рвота, диарея, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), потеря мышечной массы, возврат веса после отмены препарата. Исследования препаратов данной группы проводились с участием людей, страдающих от диабета 2 типа и ожирения. Влияние на здорового человека не изучено», — отметила эндокринолог.
По ее словам, отдельно такие случаи в статистике не выделяют, но пациенты после подобных экспериментов могут попадать в стационары.
«В медицинских организациях случаи обращений или госпитализаций после использования подобных средств для похудения не фиксируются отдельно, но могут быть в числе пациентов, госпитализированных с острым панкреатитом, желчекаменной болезнью», — добавила Лаура Даньярова.
Водоросли и БАДы — больше маркетинг, чем медицина.
Еще один тренд — «очищающие» БАДы и водоросли, которые обещают быстрое снижение веса. Но доказательной базы у таких продуктов нет.
«Распространяемые БАДы и так называемые “водоросли для похудения”, которым приписывают эффект очищения организма и быстрого снижения веса, не имеют доказанной клинической эффективности, речь идет преимущественно о маркетинговых технологиях», — подчеркнула главврач.
Покупки через интернет — прямой риск.
Особую опасность, по оценке Лауры Даньяровой, представляют инъекционные препараты, купленные через соцсети и мессенджеры.
«Покупка инъекционных препаратов и средств для похудения через интернет, мессенджеры и неофициальных продавцов — опасно для здоровья и жизни. Нет гарантии стерильности, сроков годности, правильной транспортировки и хранения. Невозможно проверить подлинность препаратов вне официальной аптечной сети, в случае развития осложнений пациент юридически незащищен. Инъекционные препараты особенно чувствительны к условиям хранения и транспортировки: нарушение температурного режима снижает эффективность или меняет свойства препарата», — пояснила она.
Эксперт добавила, что факты нелегального ввоза и несоответствия заявленного состава реальному можно установить с помощью специальных лабораторных методов и регуляторной экспертизы, однако при покупке через непроверенные источники такие проверки не проводятся, поэтому риск получить подделку или небезопасный препарат остается очень высоким.
Кому такие препараты особенно опасны.
Отдельно специалист перечислила категории людей, для которых такие препараты представляют наибольший риск.
«Применение агонистов рецепторов ГПП1 для снижения веса у людей без медицинских показаний противопоказано, особенно детям, подросткам, беременным, пожилым», — уточнила Даньярова.
Что действительно работает.
В завершение эндокринолог напомнила, что универсального «укола стройности» не существует.
«С точки зрения доказательной медицины наиболее эффективным и безопасным способом снижения веса является модификация образа жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность», — резюмировала Лаура Даньярова.
