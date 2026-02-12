Уколы и БАДы для похудения назвали маркетингом в Минздраве

«Агонисты рецепторов ГПП-1 (например, Оземпик и другие препараты данного класса) зарегистрированы в РК как лекарственные средства для лечения сахарного диабета 2-го типа и терапии ожирения, только при наличии соответствующих клинических показаний и под наблюдением врача. В клинических исследованиях эти препараты показали эффективность в отношении снижения массы тела, при этом эффект усиливается в сочетании с модификацией образа жизни. Однако использование препарата вне зарегистрированных показаний не допустимо и выходит за пределы медицинских рекомендаций», — сообщила Лаура Даньярова.