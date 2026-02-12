В Омске прокуратура добивается срочного расселения аварийного дома

Прокуратура Кировского округа Омска провела проверку по факту частичного обрушения потолочного перекрытия в одной из комнат квартиры дома на ул. 6-я Западная, произошедшего 30 января. Об этом инциденте КП-Омск уже писала.
Данный кирпичный двухэтажный дом 1962 года постройки, состоит он из восьми квартир, в них живут 12 человек, в 2018 году он был признан аварийным и подлежащим сносу, уточнила пресс-служба областной прокуратуры.
Срок отселения людей, что интересно, ранее был уже установлен до конца 2021 года.
Проверка показала, что техническое состояние дома аварийное, в частности, что аварийны конструкции наружных стен и фундамента. Они создают угрозу внезапного обрушения, возможность риск вреда жизни и здоровью людей.
В этой связи прокуратура Кировского округа отправила в суд иск о понуждении органов местной власти принять меры к незамедлительному расселению жильцов дома.
В настоящее время исковое заявление уже поступило в суд для рассмотрения.
Также ранее мы сообщили, что Омск получит более 110 млн рублей на расселение аварийного жилья.