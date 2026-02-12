Ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген может полностью растаять

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) прогнозируют полное таяние в течение 30 лет ледника Альдегонда на Шпицбергене, по которому определяют климатические процессы на планете. Об этом сообщила пресс-служба института.
«За последние пять лет ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген потерял с поверхности 10 метров водного эквивалента и сократил средний показатель толщины до 39 метров. Резкая потеря массы ледника связана с повышением температуры воздуха: в последние годы произошло несколько самых теплых лет за всю историю наблюдений в Арктике, вследствие чего ледник достиг рекордно отрицательного баланса массы. При сохранении текущей динамики потери массы, через 30 лет он может полностью исчезнуть», — отмечается в сообщении.
По подсчетам ученых, ледник Альдегонда уже потерял около 20% своей массы.
«В последнее десятилетие этот ледник теряет массу с беспрецедентной скоростью, что неудивительно. Именно на этот период пришлись одни из самых теплых лет за всю историю климатических наблюдений в Арктике, а баланс массы ледника Альдегонда, как, впрочем, и у всего оледенения Шпицбергена, стал максимально отрицательным», — привела пресс-служба слова научного сотрудника ААНИИ Антона Терехова.
По его словам, ледник Альдегонда «выступает индикатором масштабных климатических процессов, происходящих на планете». Наблюдая за ним, ученые улавливают климатические колебания всего Северного полушария.
Впервые со времен мамонтов.
По данным ААНИИ, в 2024 году глобальное потепление впервые превысило критический порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что привело к самому низкому годовому балансу с начала программы мониторинга ледников на архипелаге Шпицберген. Этому способствовали продолжительные волны тепла, которые охватили Северную Америку, весь Европейский субконтинент, включая Центральную и Северо-Западную часть России. Такое интенсивное таяние не наблюдалось как минимум с 1911 года, когда в регионе закончился малый ледниковый период.
«Ледники теряют свою массу беспрецедентными темпами. В последнее десятилетие интенсивность таяния многих из них стала сопоставима с оставшимися запасами льда. Судя по климатическим реконструкциям, такого сокращения ледников на Шпицбергене не было последние четыре тысячи лет, когда на планете еще жили мамонты», — отметил Антон Терехов.