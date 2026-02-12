Ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген может полностью растаять

По данным ААНИИ, в 2024 году глобальное потепление впервые превысило критический порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что привело к самому низкому годовому балансу с начала программы мониторинга ледников на архипелаге Шпицберген. Этому способствовали продолжительные волны тепла, которые охватили Северную Америку, весь Европейский субконтинент, включая Центральную и Северо-Западную часть России. Такое интенсивное таяние не наблюдалось как минимум с 1911 года, когда в регионе закончился малый ледниковый период.