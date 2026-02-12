Вашингтон
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках

Путин поручил закрепить в законодательстве понятие стажер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление понятия «стажер».

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе:… определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий “стажер” и “трудоустройство на стажировку”, — говорится в документе.

Срок — 15 июля 2026 года.