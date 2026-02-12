Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе:… определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий “стажер” и “трудоустройство на стажировку”, — говорится в документе.