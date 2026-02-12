Вашингтон
ЖКХ выступило с важным объявлением для минчан

ЖКХ сделало важное объявление для жителей Минска.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ выступило с важным объявлением для минчан. Подробности озвучили в государственной организации «Минское городское жилищное хозяйство».

Жителей Минска призывают быть внимательными в период потепления, о котором предупреждали синоптики. И добавляют, что в связи с повышением температуры начинается активное таяние снега.

«В это время возможен сход снега и наледи с крыш, козырьков, оконных отливов и балконов», — заметили в ЖКХ.

Минчанам советуют не ходить под крышами, балконами и окнами. А также быть внимательными при выходе из подъездов.