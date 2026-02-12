Вашингтон
С улиц Воронежа за ночь вывезли 10 тысяч кубометров снега

Днем рабочие продолжат очищать правые полосы дорог и пешеходные переходы.

Источник: мэрия Воронежа

Коммунальные службы Воронежа продолжили работали в усиленном режиме. Минувшей ночью, 12 февраля, на уборку вышли 139 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные усилия направили на вывоз снежных масс. С улиц областного центра на специальные полигоны отправили более 10 тысяч кубометров снега.

Днем рабочие продолжат очищать правые полосы дорог, пешеходные переходы, ступени и дорожки в нагорной части города.

Ранее стало известно, что в выходные в Воронежской области в связи с потеплением начнется ледяной дождь.