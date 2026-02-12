В Бахчисарае приступили к благоустройству сквера «Герайлар»

В Бахчисарае начали работы по благоустройству сквера «Герайлар». Об этом проинформировал глава администрации города Дмитрий Скобликов.
Новый сквер займет 1,15 гектара. В центре будет аллея с современным покрытием для комфортных прогулок. Для отдыха на природе обустроят уютные тенистые зоны с лавочками и урнами. Для детей создадут безопасную игровую площадку, а для любителей спорта — беговую дорожку, стадион для игр и современную зону с тренажерами. Также предусмотрены парковочные места.
Проект обойдется примерно в 45 миллионов рублей. По контракту работы должны завершиться к 1 октября 2026 года.