В Бахчисарае приступили к благоустройству сквера «Герайлар»

Новый сквер займет 1,15 гектара. В центре будет аллея с современным покрытием для комфортных прогулок. Для отдыха на природе обустроят уютные тенистые зоны с лавочками и урнами. Для детей создадут безопасную игровую площадку, а для любителей спорта — беговую дорожку, стадион для игр и современную зону с тренажерами. Также предусмотрены парковочные места.