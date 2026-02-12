Сборная Казахстана добыла бронзу чемпионата Азии по стрельбе в Индии

В финале личного зачета нашу сборную представили Сатпаев и Малиновский. Однако добраться до медалей им не удалось. Сатпаев стал 6-м (309,7), а Малиновский показал 7-й результат (300,2). Весь пьедестал почета заняли стрелки из Индии.