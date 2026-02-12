Сборная Казахстана добыла бронзу чемпионата Азии по стрельбе в Индии

Наша команда с результатом 1748 очков заняла третье место в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. Победу одержала сборная Индии (1769). Серебро выиграла Япония (1754).
В финале личного зачета нашу сборную представили Сатпаев и Малиновский. Однако добраться до медалей им не удалось. Сатпаев стал 6-м (309,7), а Малиновский показал 7-й результат (300,2). Весь пьедестал почета заняли стрелки из Индии.
Напомним, женская сборная Казахстана в этой дисциплине взяла золото командного зачета, а София Шульженко с мировым рекордом первенствовала в личном.
Ранее Сатпаев, Малиновский и Шахторин выиграли серебро континентального первенства в командном зачете стрельбы из пневматической винтовки на 10 м.
Контекст.
Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели (Индия) с 4 по 13 февраля.
В ноябре на чемпионате мира в Египте казахстанские пулевики завоевали две бронзовые медали.