Путин поручил добавить новую опцию на платформе «Работа России»

«Правительству Российской Федерации… обеспечить возможность формирования на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений “Работа в России” по запросу граждан… цифрового карьерного портфолио, включающего в том числе сведения об образовании, квалификациях, профессиональных навыках и опыте работы, предусмотрев возможность передачи с согласия граждан и при соблюдении требований к защите персональных данных и охраняемой законом тайны на указанную платформу информации, содержащейся в информационных системах Рособрнадзора, Социального фонда России и ФНС России, а также в корпоративных информационных системах», — говорится в тексте поручения.