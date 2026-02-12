В Одесском районе Омской области открыли модернизированный центр «Работа России»

12 февраля 2026 года в Одесском районе заработал обновленный филиал кадрового центра «Работа России». Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.
В офисе соискатели могут подать документы для трудоустройства, записаться на бесплатное переобучение, получить поддержку при открытии собственного дела, проконсультироваться перед оформлением социального контракта. В модернизированном помещении оборудована детская зона. Для школьников и студентов работает конференц-зал — там уже провели первое профориентационное занятие.
В 2025 году специалисты центра оказали жителям региона более 750 мер поддержки. Работодателям помогают с подбором персонала с учетом потребностей конкретных предприятий.
Офисов занятости обновляют в рамках реализации национального проекта «Кадры».
Ранее «КП-Омск» рассказала, что в 2025 году кадровый центр выплатил местным работодателям 24,3 млн рублей.