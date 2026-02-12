Вашингтон
В Одесском районе Омской области открыли модернизированный центр «Работа России»

Соискателям доступны вакансии, переобучение, соцконтракт и помощь в запуске бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

12 февраля 2026 года в Одесском районе заработал обновленный филиал кадрового центра «Работа России». Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

В офисе соискатели могут подать документы для трудоустройства, записаться на бесплатное переобучение, получить поддержку при открытии собственного дела, проконсультироваться перед оформлением социального контракта. В модернизированном помещении оборудована детская зона. Для школьников и студентов работает конференц-зал — там уже провели первое профориентационное занятие.

В 2025 году специалисты центра оказали жителям региона более 750 мер поддержки. Работодателям помогают с подбором персонала с учетом потребностей конкретных предприятий.

Офисов занятости обновляют в рамках реализации национального проекта «Кадры».

Ранее «КП-Омск» рассказала, что в 2025 году кадровый центр выплатил местным работодателям 24,3 млн рублей.