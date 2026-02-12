Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ

Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ и информбезопасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и информбезопасности.

Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Московской области обеспечить организацию и реализацию пилотного проекта, предусматривающего проведение в рамках федеральных основных общеобразовательных программ практико-ориентированных курсов, посвященных использованию информационных технологий, технологий искусственного интеллекта и обеспечению информационной безопасности», — говорится в документе.

Срок — 1 июля 2026 года.