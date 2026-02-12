Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академику РАН Ивану Дедову с 85-летием отметил его вклад в развитие медицинской науки, отечественного здравоохранения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Накануне Путин подписал указ, в котором наградил Дедова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
«Ваши фундаментальные труды и исследования, инновационные методики и разработки, всемирно известная научная школа — поистине уникальный вклад в развитие передовых направлений эндокринологии, медицинской науки, отечественного здравоохранения. И конечно, важно, что своим богатым научным и практическим опытом, знаниями, новаторскими идеями и замыслами Вы щедро делитесь с молодыми коллегами», — говорится в послании.