В Калининграде из-за снегопада нанимали дополнительных рабочих по срочным договорам — Дятлова

По словам чиновницы, снег перестал идти в 01:20, однако к этому моменту коммунальные службы уже работали в усиленном режиме. Количество арендованной техники с экипажами увеличили на две единицы. Сейчас на городских улицах задействованы 27 машин дорожного комплекса, 17 тракторов и бобкэтов, а также 557 рабочих и дворников.