В Москве открыли визовый центр Японии

Министр японского посольства Даидзи Ямагути, выступая в ходе церемонии открытия, отметил, что число российских туристов, путешествующих в Японию, в 2025 году увеличилось примерно в два раза, достигнув около 195 тыс. «Несмотря на сложные отношения между Японией и Россией, увеличение числа российских туристов, посещающих Японию, поддерживает народные обмены между двумя странами и закладывает основу для будущего японо-российских отношений, что мы приветствуем. С другой стороны, из-за резкого увеличения числа заявлений на визы даже в холодное время года перед посольством выстраивалась длинная очередь заявителей, и нам было больно видеть, что им приходилось долго стоять и ждать. Сегодняшнее открытие визового центра позволит заявителям на визы проходить процедуру подачи заявления более комфортно и эффективно», — добавил он.
Ямагути также указал, что введение системы предварительной записи сократит время ожидания, а часы приема в будущем продлят, включая выходные. «Мы надеемся, что открытие визового центра станет первым шагом для более комфортного путешествия для российских туристов в Японию», — подчеркнул он.
В ходе мероприятия сотрудники визового центра также провели экскурсию по зданию для представителей посольства Японии и гостей церемонии. На табличке при входе в визовый центр указано, что подача документов и выдача паспортов осуществляется с понедельника по пятницу (кроме государственных праздничных дней) с 09:00 до 16:00. На сайте японского посольства ранее сообщали, что сервисный сбор при подаче документов составит 970 рублей за каждого заявителя, от консульского сбора граждане РФ освобождены. Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня.
В последнее время темпы прироста числа российских туристов в Японии являются рекордными по сравнению с остальными странами и регионами. За 11 месяцев 2025 года Японию посетили 186,7 тыс. россиян, что вдвое больше, чем в 2024 году за этот же период. Только в ноябре число граждан РФ, посетивших Японию, выросло на 91,7% и достигло 27,4 тыс. Японская национальная туристическая организация отмечала, что поток туристов растет, «несмотря на влияние санкций, благодаря возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов, в первую очередь через Китай».