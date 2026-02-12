В Москве открыли визовый центр Японии

Министр японского посольства Даидзи Ямагути, выступая в ходе церемонии открытия, отметил, что число российских туристов, путешествующих в Японию, в 2025 году увеличилось примерно в два раза, достигнув около 195 тыс. «Несмотря на сложные отношения между Японией и Россией, увеличение числа российских туристов, посещающих Японию, поддерживает народные обмены между двумя странами и закладывает основу для будущего японо-российских отношений, что мы приветствуем. С другой стороны, из-за резкого увеличения числа заявлений на визы даже в холодное время года перед посольством выстраивалась длинная очередь заявителей, и нам было больно видеть, что им приходилось долго стоять и ждать. Сегодняшнее открытие визового центра позволит заявителям на визы проходить процедуру подачи заявления более комфортно и эффективно», — добавил он.