Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение квалификации в информационных технологиях и ИИ для педагогов, предусмотрев вовлечение технологических компаний.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить организацию повышения квалификации в области информационных технологий и искусственного интеллекта для педагогических работников образовательных организаций, предусмотрев формирование механизма вовлечения технологических компаний в такую работу», — говорится тексте поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, а далее — один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.