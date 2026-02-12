Вашингтон
Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов

Путин поручил повысить квалификацию педагогов в ИИ с привлечением компаний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение квалификации в информационных технологиях и ИИ для педагогов, предусмотрев вовлечение технологических компаний.

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить организацию повышения квалификации в области информационных технологий и искусственного интеллекта для педагогических работников образовательных организаций, предусмотрев формирование механизма вовлечения технологических компаний в такую работу», — говорится тексте поручений.

Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, а далее — один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.