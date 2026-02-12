Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актрисе Воронежского камерного театра объявлена благодарность от Путина

Татьяну Чернявскую отметили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Источник: АиФ Воронеж

Владимир Путин объявил благодарность заслуженной артистке Воронежской области Татьяне Чернявской. Соответствующий указ главы государства опубликовали в среду, 11 февраля, на официальном онлайн-портале правовой информации.

Сегодня имя Татьяны Чернявской тесно связано с Воронежским Камерным театром, где она является ведущей актрисой. Ранее она почти тридцать лет своей жизни посвятила работе в театре кукол «Шут».

Артистку отметили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Кроме того, президентом РФ также была выражена благодарность собственной корреспондентке «Российской газеты» в Воронеже Анне Скрипке за её профессиональные успехи в сфере средств массовой информации, а также за многолетний добросовестный труд.