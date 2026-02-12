Актрисе Воронежского камерного театра объявлена благодарность от Путина

Владимир Путин объявил благодарность заслуженной артистке Воронежской области Татьяне Чернявской. Соответствующий указ главы государства опубликовали в среду, 11 февраля, на официальном онлайн-портале правовой информации.
Сегодня имя Татьяны Чернявской тесно связано с Воронежским Камерным театром, где она является ведущей актрисой. Ранее она почти тридцать лет своей жизни посвятила работе в театре кукол «Шут».
Артистку отметили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.
Кроме того, президентом РФ также была выражена благодарность собственной корреспондентке «Российской газеты» в Воронеже Анне Скрипке за её профессиональные успехи в сфере средств массовой информации, а также за многолетний добросовестный труд.