Проверки опасных производственных объектов будут проходить ежегодно — МЧС

«При этом органы контроля и надзора наделяются правом привлекать нарушителей к административной ответственности по результатам плановых проверок. Во-вторых, исключены требования по проведению анализа регуляторного воздействия — как до, так и после введения регуляторных инструментов и требований в области промышленной безопасности. Это позволит оперативно принимать необходимые меры в интересах безопасности. Кроме того, важная роль отводится производственному контролю. Все субъекты контроля и надзора обязаны создавать службы производственного контроля в области промышленной безопасности, которые будут подчиняться непосредственно первому руководителю организации», — дополнил он.