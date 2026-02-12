Узбекистан и Индия обсуждают новые маршруты для индийских туристов, авиарейсы и киносъемки

«Для увеличения потока туристов из Индии планируется реализация новой стратегии маркетинга, учитывающей специфику региона. В частности, в ее рамках планируется создание специализированных веб-сайтов и страниц в популярных соцсетях на хинди и английском языках, активное использование возможностей YouTube и других цифровых ресурсов», — говорится в сообщении.