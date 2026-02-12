Вашингтон
В Екатеринбурге опровергли изъятие семерых детей из семьи-маугли

Полиция Екатеринбурга опровергла изъятие у родителей семерых детей-маугли.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Информация об изъятии у родителей в Екатеринбурге семерых детей недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

Ранее на екатеринбургском портале E1.RU появилась публикация, в которой со ссылкой на волонтеров говорилось, что полицейские изъяли всех семерых детей из семьи- «маугли», не дожидаясь, пока их отец вернется с работы. Отмечалось, что это семья перебралась в Россию из другой страны.

«Там пятеро детей, их не изымали. В настоящее время вся семья находится по месту их проживания», — сказал собеседник агентства.

В пресс-группе уточнили, что дети совместно с законными представителями были доставлены в полицию для проверки законности нахождения в России. По итогам разбирательства в отношении родителей составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства и неисполнение родительских обязанностей.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, у родителей все разрешающие документы есть, а вот у детей — нет. Они не поставлены на учет ни по месту жительства, ни в поликлинике, ни в школе.