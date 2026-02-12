Вашингтон
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам

Путин поручил обеспечить преимущественную господдержку инженерным школам.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить преимущественную господдержку инженерным школам, которые реализуют программы, направленные на обеспечение технологического лидерства РФ.

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить преимущественное предоставление государственной поддержки для создания новых и дальнейшего развития существующих передовых инженерных школ при условии реализации такими школами программ развития, соответствующих направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в тексте поручений.